Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alexander Isak siftah yaptı: Liverpool'un 2 maçlık hasreti dindi!

Alexander Isak siftah yaptı: Liverpool'un 2 maçlık hasreti dindi!

30.11.2025 20:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alexander Isak siftah yaptı: Liverpool'un 2 maçlık hasreti dindi!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı West Ham United'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, deplasmanda West Ham United'a konuk oldu.

Londra Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Liverpool'un gollerini 60. dakikada Alexander Isak ve 90+2. dakikada Cody Gakpo attı. Ev sahibinde Lucas Paqueta, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

2 MAÇLIK HASRETİ DİNDİ

Liverpool, ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 21 yaptı. West Ham ise 11 puanda kaldı.

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Sunderland'i konuk edecek. West Ham ise deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

125 MİLYON STERLİNLİK ISAK SİFTAH YAPTI

Sezon başında Newcastle United'dan 125 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Isak, Liverpool formasıyla çıktığı 6. lig maçında ilk golünü attı.

İlgili Konular: #liverpool #west ham united #Alexander Isak

İlgili Haberler

Manchester City, Liverpool'u devirdi: Pep Guardiola 1000. kez güldü!
Manchester City, Liverpool'u devirdi: Pep Guardiola 1000. kez güldü! Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-0 mağlup etti.
PSV Eindhoven, Liverpool'u kendi sahasında bozguna uğrattı!
PSV Eindhoven, Liverpool'u kendi sahasında bozguna uğrattı! Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'a 4-1 mağlup oldu.
Liverpool kötü gidişe dur diyemiyor!
Liverpool kötü gidişe dur diyemiyor! İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Liverpool, ligde son 7 maçta 6. mağlubiyetini aldı.