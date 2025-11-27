PSV Eindhoven, Liverpool'u kendi sahasında bozguna uğrattı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'a 4-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Liverpool, PSV'yi ağırladı.

Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV, 4-1'lik skorla kazandı.

DRIOUECH'TEN DUBLE

PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Ivan Perisic, 56. dakikada Guus Til, 73. ve 90+1. dakikalarda ise Couhaib Driouech kaydetti.

Liverpool'un tek golünü ise dakika 16'da Dominik Szoboszlai attı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 9 puanda kaldı. PSV, 8 puana yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Liverpool, Inter deplasmanına gidecek. PSV, Atletico Madrid'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #liverpool #uefa şampiyonlar ligi #psv eindhoven

