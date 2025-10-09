Alexander Sörloth'a Premier Lig'den talip!

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kış transfer döneminde golcü arayışlarını hızlandırdı. Yaz transfer döneminin son gününde Isak'ın Liverpool'a gitmesiyle oluşan boşluğu doldurmak isteyen İngiliz kulübü, listesinin üst sıralarına Alexander Sörloth'u aldı.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, Newcastle'ın gözlemcileri son derbide Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcüyü yakından takip etti ve performansından oldukça etkilendi.

Newcastle temsilcilerinin, Atletico'nun Real Madrid'i konuk ettiği derbi maçında Metropolitano Stadyumu'nda hazır bulunduğu ve tüm dikkatlerini Sörloth'un üzerine yoğunlaştırdığı belirtildi.

Gözlemcilerin not defterleri, Sörloth'un attığı gol ve sergilediği genel performansla pozitif işaretlerle doldu.

Özellikle Huijsen ve Carreras'ın arasından topa kafa vurma kolaylığı, onu Premier Lig futboluna ve Newcastle'ın aradığı forvet tipine uygun kılan özellikler arasında yer aldı.

Isak için ödenen 150 milyon Euro'luk devasa bonservis bedeli, Newcastle'ın onun yerine gelecek isim için sınır koymayacağının ana nedeni olarak gösteriliyor.

Bu durum, İngiliz ekibinin gözünü direkt olarak Atletico'nun 9 numaralı formasını giyen yıldız oyuncuya diktiğini kanıtlıyor.

Şimdi gözler, Ocak ayındaki transfer penceresine çevrildi. Bu transferin gerçekleşmesi için, Atletico Madrid'in geçen yaz 32 milyon Euro artı 10 milyon Euro bedelle transfer ettiği oyuncusunu göndermeye sıcak bakması gerekiyor.

Sörloth'un da 2028'e kadar bulunan sözleşmesine rağmen yaklaşık 3 milyon Euro maaşının tatmin edici şekilde iyileşmesi beklentisi olacak.

Aynı zamanda Villarreal'in de oyuncunun sonraki satışından %20 payı bulunuyor.