Süper Lig devleriyle anılıyordu: Sörloth'tan transfer kararı!

Attığı gol sayısına rağmen Atletico Madrid'de düzenli ilk 11'de yer bulamayan Alexander Sörloth ile ilgili şok bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fichajes'in haberine göre; Norveçli golcü, teknik direktör Diego Simeone'nin kendisine karşı adil olmadığını düşünerek derin bir hayal kırıklığı yaşıyor.

AYRILMA KARARINI VERDİ

Daha önce Türkiye'de Trabzonspor forması da giyen başarılı santrfor, mevcut durumun düzelmemesi halinde takımdan ayrılma arzusunu kulüp yönetimine bildirdi.

Adı Türkiye'yle de anılan golcü için ayrıca Bundesliga, Serie A ve Premier League'den birçok üst düzey takımın radarında olduğu belirtildi.

2024/25 sezonunda toplamda 51 maça çıkan Sörloth, sahada sadece 2165 dakika kalmasına rağmen 24 gol ve 2 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu istatistik, her 90 dakikada bir gole katkıda bulunduğu anlamına geliyor.



