Alexander Sörloth hat-trick yaptı: Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid, Club Brugge'ü konuk etti.
Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Atletico'ya galibiyeti getiren golleri, 23., 76. ve 87. dakikalarda Alexander Sörloth ile 48. dakikada Johnny Cardoso kaydetti.
ATLETICO MADRID SON 16 TURUNDA
Club Brugge'ün tek golü ise 38. dakikada Joel Ordonez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Atletico Madrid, toplamda 7-4'lük skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.