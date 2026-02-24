Zeren Spor CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.02.2026 22:49:00
Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında karşılaştığı Palmberg Schwerin'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Alman kulübü Palmberg Schwerin'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Başkent ekibi, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini sahasında da 3-0 mağlup ederek ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına girmeyi başardı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Zeren Spor, çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley (İtalya) ile karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Predrag Balandzic (Sırbistan)

Zeren Spor: Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Aleksic (Özlem Alkan, Ceren Önal, Saliha Şahin)

Palmberg Schwerin: Kohn, Kok, Gerritsen, Kirchhoff, Hölzig, Ten Brinke (Reesink, Jaksetic, Artyshuk, Grozer, Van Clewe, Vos)

Setler: 25-16, 25-18, 25-14

Süre: 69 dakika

