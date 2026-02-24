Kayserispor ayrılığı resmen açıkladı!

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Anadolu temsilcisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Kayserispor'un açıklamasında, ''Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

EN DÜŞÜK PUAN ORTALAMASI

Kayserispor'da 12 Ekim 2025 tarihinde göreve başlayan ve takımın başında 15 resmi maça çıkan Djalovic, maç başına 0,87 puan ortalamasında kaldı.

Djalovic, bu performansla sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en düşük puan ortalamasının sahibi oldu.

Ligde 13 maçta takımın başında sahaya çıkan Djalovic'in çalıştırdığı sarı-kırmızılı takım, ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2, 14. haftasında da Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Djalovic idaresinde ligde çıktığı müsabakaların 7'sini kaybeden Kayserispor, 4 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Djalovic yönetimindeki Kayseri ekibi, ligde 13 maçta 12 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 26 gole engel olamadı.