Alexander Sörloth, Real Sociedad'a bonservisiyle gidiyor

19 Şubat 2022 Cumartesi, 16:54

Real Sociedad Sportif Direktörü Roberto Olabe, Leipzig’den kiralık Alexander Sörloth’un 15 milyon euroluk satın alma opsiyonlu bonservisini almaya hazırlandıklarını açıkladı.

Trabzonspor’dan gittiği RB Leipzig takımında beklentilerin altında kalan Alexander Sörloth, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği İspanya’nın Real Sociedad ekibindeyse daha etkili bir görüntü sergilemeye başladı. La Liga ekibinin Norveçli futbolcudan memnun olduğu ve 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Real Sociedad Sportif Direktörü Roberto Olabe, performansından memnun oldukları ismin bonservisini almaya niyetli olduklarını açıkladı. Alman gazeteciler Yvonne Gabriel ile Nico Linner’e konuşan Olabe “Sörloth’tan memnunuz. Daha da gelişeceğini ve takıma daha fazla şeyler vereceğini düşünüyoruz. Hala adaptasyon süreci tam olarak geçmese de takıma sürekli katkı sağlıyor. Zaten biz satın alma opsiyonunu sözleşmesine bilerek koydurttuk. Bu opsiyonu kullanmayı istiyoruz” dedi.

Norveçli yıldız Trabzonspor'da forma giydiği 37 maçta 25 gol atmıştı.