Alexander Sörloth, Real Sociedad'a bonservisiyle gidiyor
Almanya'nın RB Leipzig takımından Real Sociedad'a kiralık olarak giden Norveçli futbolcu Alexander Sörloth İspanyol kulübüne bonservisi ile transfer oluyor.
Real Sociedad Sportif Direktörü Roberto Olabe, Leipzig’den kiralık Alexander Sörloth’un 15 milyon euroluk satın alma opsiyonlu bonservisini almaya hazırlandıklarını açıkladı.
Trabzonspor’dan gittiği RB Leipzig takımında beklentilerin altında kalan Alexander Sörloth, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği İspanya’nın Real Sociedad ekibindeyse daha etkili bir görüntü sergilemeye başladı. La Liga ekibinin Norveçli futbolcudan memnun olduğu ve 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Real Sociedad Sportif Direktörü Roberto Olabe, performansından memnun oldukları ismin bonservisini almaya niyetli olduklarını açıkladı. Alman gazeteciler Yvonne Gabriel ile Nico Linner’e konuşan Olabe “Sörloth’tan memnunuz. Daha da gelişeceğini ve takıma daha fazla şeyler vereceğini düşünüyoruz. Hala adaptasyon süreci tam olarak geçmese de takıma sürekli katkı sağlıyor. Zaten biz satın alma opsiyonunu sözleşmesine bilerek koydurttuk. Bu opsiyonu kullanmayı istiyoruz” dedi.
Norveçli yıldız Trabzonspor'da forma giydiği 37 maçta 25 gol atmıştı.
İlgili Haberler
- Yeni Malatyaspor'un futbolcu hocası Adem Büyük, kendisini oyuna aldı
- Yeni Malatyasporlu futbolculardan protesto
- Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Netflix Türkiye'de bu haftanın 'en'leri belli oldu
- Meteoroloji'den çığ ve fırtına uyarısı
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- ABD Kongresi'nden Britney Spears'a davet
- Victoria's Secret'a ilk Down Sendromlu model
- Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisi Hakim'den ilk fragman
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?