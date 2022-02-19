Yeni Malatyasporlu futbolculardan protesto

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcular, Fraport Tav Antalyaspor maçının başlamasıyla 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek, paralarını alamamalarını protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2022 Cumartesi, 14:19
Yeni Malatyasporlu futbolculardan protesto
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Süper Lig'in 26'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u konuk etti.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Yeni Malatyasporlu futbolcular ve yedek kulübesindekiler, 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek alacaklarını alamadıkları için protestoda bulundu.

Antalyasporlu futbolcular ise kendi yarı alanlarında top çevirdi.



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