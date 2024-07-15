Alexander Sörloth'a İtalyan devi talip: 38 milyon Euro'luk madde...

Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:43

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:43

Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'a dev bir talip çıktı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Villarreal forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.

38 MİLYON EURO'LUK MADDE

Haberde İspanyol ekibinin 38 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan 28 yaşındaki golcü için 20-25 milyon Euro'luk teklifi kabul edeceği belirtildi.

Öte yandan Norveçli golcünün de İtalya'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Villarreal'de 41 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.