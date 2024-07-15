Alexander Sörloth'a İtalyan devi talip: 38 milyon Euro'luk madde...
Süper Lig'in 2019/2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth'u İtalyan devi Roma'nın istediği iddia edildi.
Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'a dev bir talip çıktı.
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Villarreal forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.
38 MİLYON EURO'LUK MADDE
Haberde İspanyol ekibinin 38 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan 28 yaşındaki golcü için 20-25 milyon Euro'luk teklifi kabul edeceği belirtildi.
Öte yandan Norveçli golcünün de İtalya'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Villarreal'de 41 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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