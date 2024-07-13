Draguş, Trabzonspor'un Macaristan kampına katıldı
Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Macaristan kampına dahil oldu.
Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Macaristan kampına katıldı.
Sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren Trabzonspor'da, Romanya Milli Takım forması altında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Denis Draguş, izninin bitmesinin ardından öğle saatlerinde Macaristan'a geldi.
Draguş, kampa dahil olduktan sonra bordo-mavili takımın akşam antrenmanına katılarak Karadeniz ekibiyle ilk antrenmanına da çıktı.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den İngiliz devine Ferdi cevabı
- İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri
- Ciro Immobile, Beşiktaş için İstanbul'da
- Bodrum, hazırlık maçında tek golle kazandı!
- Sofyan Amrabat, Manchester United'ı bekliyor!
- Kadınlar makaralı yay takımlarından altın madalya!
- Genç yüzücülerden 3 madalya
- Hizbullah, çatışmalarda bir mensubunun öldüğünü açıkladı
- Draguş, Trabzonspor'un Macaristan kampına katıldı
- Necla Güngör Kıragası: 'Play-off şansımız çok yüksek'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'yi kızdıran 'Erdoğan' iddiası!
- Erdoğan emekli için talimatı verdi
- AKP emekli maaşı için tarih verdi
- O Holdingle ilgili hırsızlık iddiası
- 'Evlerine yollamaya devam edeceğiz'
- AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı
- Kılıçdaroğlu polemiğine noktayı koydu
- Ünlü deprem bilimcinin ölümü sonrası uyarısı gündemde
- Eti Krom patronu: Kapının önüne koyarım
- Bakan'dan Renault ve yeni yatırım açıklaması