Draguş, Trabzonspor'un Macaristan kampına katıldı

Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Macaristan kampına dahil oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:13
Draguş, Trabzonspor'un Macaristan kampına katıldı
Abone Ol google-news

Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Macaristan kampına katıldı.

Sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren Trabzonspor'da, Romanya Milli Takım forması altında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Denis Draguş, izninin bitmesinin ardından öğle saatlerinde Macaristan'a geldi.

Draguş, kampa dahil olduktan sonra bordo-mavili takımın akşam antrenmanına katılarak Karadeniz ekibiyle ilk antrenmanına da çıktı.


Denis Dragus haberleri trabzonspor haberleri kamp haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor Ognjen Bakic'in sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor Ognjen Bakic'in sözleşmesini feshetti!
Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı maçta 7 gol!

Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı maçta 7 gol!
Trabzonspor'da yabancı futbolcu alarmı!

Trabzonspor'da yabancı futbolcu alarmı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler