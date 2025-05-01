Alexander Sörloth'tan geleceğine dair açıklama!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid forması giyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth, katıldığı bir radyo programında görüşlerini aktardı.
Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, İspanyol basınından Radio Marca'ya açıklamalarda bulundu.
Atletico Madrid'deki ilk aylarının zorlu geçtiğini itiraf eden Norveçli golcü, "Sezonun ilk ayları zordu çünkü gol atamıyordum ama ekim ayından bu yana çok iyi oynuyorum" dedi.
"ARTIK TAKIMDA DAHA RAHATIM"
Diego Simeone'nin daha çok hamle oyuncusu olarak kullandığı ve son dönemde ilk 11'de oynamaya başlayan Sörloth, bu durumla ilgili, "Birçok kez yedek kulübesinden oyuna girdim ama goller attım. Şimdi ilk 11'deyim. Burada alıştığımdan farklı bir sistem ve farklı takım arkadaşları var. Zaman geçti ve artık takımda daha rahatım. Gollerle güven kazanırsınız ve şimdi çok daha rahatım" sözlerini sarf etti.
Madrid'de yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Madrid, İspanya'da en sevdiğim şehir ve burada yaşamaktan mutluyum. Atletico Madrid için oynamak bir zevk" sözlerini kullandı.
TAKIMDAN AYRILACAK MI?
Geleceğiyle ilgili konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Atletico Madrid'de uzun yıllar kalmak istiyorum" diye konuştu.
Atletico Madrid'de bu sezon 45 maçta süre bulan Sörloth, 17 gol attı ve 2 asist yaptı.
Spor Haberleri
- İtalya'daki soruşturmada Hakan Çalhanoğlu'na ceza!
- Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru!
- En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü sahibini buldu!
- Markova'dan CEV Şampiyonlar Ligi açıklaması!
- Mourinho'nun gözü eski öğrencisinde!
- Fenerbahçe'den Afrika çıkarması!
- Eski Beşiktaşlıdan Leeds United yanıtı!
- Julen Lopetegui'den sürpriz imza!
- Derbi öncesi Beşiktaş'ta Paulista gelişmesi!
- Norveçli golcüden geleceğine dair açıklama!
En Çok Okunan Haberler
-
- O mesajın ekran görüntüsü ortaya çıktı!
- 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'
- 'Ben buradayım, sen neredesin salon adamı?'
- İlk işi ‘Andımız’ı indirmek oldu
- Anayasa Mahkemesi'nden 'TSK' kararı!
- İmamoğlu hapishaneden ilk fotoğrafını paylaştı
- Taksim'e çıkan tüm yollar kapalı!
- 'Damat' depremzede yakınına açtığı davayı kaybetti
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- İsrail'den uluslararası yardım çağrısı!