Alexander Zverev ile Mirra Andreeva Fransa Açık'ta çeyrek finalde!

1.06.2026 09:19:00
Alman raket Alexander Zverev ile Rus tenisçi Mirra Andreeva, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çeyrek finale yükselen isimler oldu.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Alexander Zverev ile Mirra Andreeva çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda 8. günün akşam seansında erkeklerle 2024'ün finalisti Alman Zverev (2), Hollandalı Jesper de Jong'u 3-0 ile geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

JODAR ÇEYREK FİNALDE

İspanyol raket Rafael Jodar, vatandaşı Pablo Carreno karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Kadınlarda ise Rus raket Mirra Andreeva (8), İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yenerek üst tura çıktı.

