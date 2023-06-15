İdil Naz Başcan kimdir, kaç yaşında, nereli? İdil Naz Başcan hangi takımlarda voleybol oynadı?

Yayınlanma: 15.06.2023 - 21:26

Güncelleme: 15.06.2023 - 21:26

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı. Bu gelişmeyle birlikte İdil Naz Başcan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İDİL NAZ BAŞCAN KİMDİR?



İdil Naz Başcan, 30 Ağustos 1999'da Sinop'ta doğdu. İdil Naz Başcan, smaçör mevkiinde görev yapmaktadır.



İDİL NAZ BAŞCAN'IN KARİYERİ



2017 - 2918 Galatasaray

2018 - 2019 Anadolu Üniversitesi

2019 - 2020 İzmir Büyükşehir Belediyesi

2020 - 2021 Bolu Belediyesi

2022 - 2023 Aydın Büyükşehir Belediyespor