Alexandru Cicaldau için transfer açıklaması: 'Bonservisi ile aldık'

Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu transfer eden Craiova Kulübü'nün Başkanı Mihai Rotaru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rumen oyuncuyu bonservisi ile aldıklarını belirtti.

Alexandru Cicaldau için transfer açıklaması: 'Bonservisi ile aldık'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 16:18

Romanya'nın Universitatea Craiova kulübü, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu bonservisiyle birlikte transfer etti.

Craiova Kulübü Başkanı Mihai Rotaru, "Cicaldau'yu bonservisiyle birlikte aldık" açıklamasını yaptı.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI 

Romanya'dan Gazeta Sporturilor'un haberine göre; Craiova, Cicaldau için Galatasaray'a toplamda 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Haberde Bu ücretin 300 bin Euro'sunun ise Galatasaray'ın Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin Euro'luk son transfer taksidi olarak 1.5 milyon Euro'dan düşeceği belirtildi.

CRAİOVA'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray, 2021 yazında Cicaldau'yu Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

27 yaşındaki orta saha, Galatasaray formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.


Etiketler: #Alexandru Cicaldau #Craiova #transfer #galatasaray

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