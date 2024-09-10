Arda Güler'in dedesinden Galatasaray iddialarına yanıt!

Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, A Milli Futbol Takımı'nın 3-1'lik İzlanda galibiyeti sonrasında basın mensuplarına konuştu. Ali Güler, Arda Güler hakkında çıkan Galatasaray iddialarına cevap verdi.

Arda Güler'in dedesinden Galatasaray iddialarına yanıt!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 09:44

Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ali Güler Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Torunum için milli maça geldim. Allah bize nasip etti ve 3-1 gibi bir skorla galip geldik. Sabah 9'dan beri ayaktayım Mengen'den Arda için buraya geldim. Bütün Türk halkına selam olsun. Dualar Arda Güler için. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Arda 3-4 yaşından beri top peşinde" dedi.

GALATASARAY İDDİALARINA YANIT

"Türkiye'ye gelecek mi? Galatasaray söylentileri doğru mu?" sorusuna Ali Güler, "Hiç öyle bir şey yok. Onların hepsi asılsız. Arda Güler bu sene Real Madrid'de çok fazla süre alacak. Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Fizik olarak noksanları var bence. Bu sene daha iyi olacak. Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #arda güler #Mehmet Ali Güler #galatasaray #transfer

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