Alexandru Cicaldau, Konyaspor'a kiralandı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Alexandru Cicaldau ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Tümosan Konyaspor, Marlos Moreno, Yunus Mallı, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni ve Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladığını açıkladı.
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Alexandru Cicaldau'nun 1 yıllığına kiralandığı duyurdu.
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