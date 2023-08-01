Alexandru Cicaldau, Konyaspor'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Alexandru Cicaldau ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 19:47
Alexandru Cicaldau, Konyaspor'a kiralandı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Tümosan Konyaspor, Marlos Moreno, Yunus Mallı, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni ve Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Alexandru Cicaldau'nun 1 yıllığına kiralandığı duyurdu.


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