Galatasaray'dan kiralanmıştı: Al İttihad Kalba'dan Alexandru Cicaldau kararı!
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al İttihad Kalba'nın Galatasaray'dan kiraladığı Alexandru Cicaldau'nun sözleşmesini tamamlamasının ardından takıma geri döneceği belirtildi.
Galatasaray'dan Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba'ya kiralanan Alexandru Cicaldau için son karar verildi.
Rumen basınında yer alan habere göre; Al Ittihad Kalba, büyük umutlarla kadrosuna kattığı başarılı oyuncunun performansını yeterli bulmadı.
OPSİYONU DEVREYE GİRMEYECEK
Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Cicaldau'yu satın almayacağı belirtildi.
MAAŞINI AL ITTIHAD ÖDÜYOR
Sezon başında sarı kırmızılı takım, Rumen oyuncunun Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını ve maaşının tamamının Birleşik Arap Emirlikleri ekibi tarafından ödeneceğini açıklamıştı.
Başarılı oyuncu Al Ittihad Kalba formasıyla 11 maça çıktı ve sadece 1 gol kaydetti.
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