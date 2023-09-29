Yayınlanma: 29.09.2023 - 13:28

Güncelleme: 29.09.2023 - 13:31

Alexis Adelin Beka Beka, OGC Nizza kulübünde forma giyiyor. Genç oyuncunun yaşamı intihar teşebbüsünden ardından merak edilmeye başlandı. Peki, Alexis Beka Beka kim, kaç yaşında nereli? Alexis Beka Beka intihar mı etti? İşte ayrıntılar...

ALEXIS BEKA BEKA KİM?

Alexis Beka Beka 29 Mart 2001 tarihinde Paris'te doğdu. 22 yaşındaki oyuncu 2022 yılından beri Fransa kulüplerinden OGC Nizza'da forma giyiyor.

BEKA BEKA'NIN FUTBOL KARİYERİ...

22/23 OGC Nizza

21/22 Loko Moskova

20/21 SM Caen

18/19 SM Caen B

ALEXIS BEKA BEKA NEDEN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU?

Alexis Beka Beka'nın Nice A8 otoyolu üzerinde yer alan Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs ettiği açıklandı. Olay yerine gönderilen ekipte yer alan psikolog ve jandarmanın da çabalarıyla futbolcu ikna edilmeye çalışılıyor.