Sırp futbolcu Aleksandar Mitrovic: 'Al Hilal, Real Madrid'e benziyor'

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:19

Güncelleme: 17.09.2023 - 16:19

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in bu yaz kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Aleksandar Mitrovic, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sırp golcü, "Suudi Arabistan'da mutlu musun yoksa Premier Lig'i özlüyor musun?" sorusuna, "Al Hilal'den teklif aldığımda bu konuyu ailemle konuştum. Reddetmek imkansızdı. İngiltere'ye karşı bir özlemim yok. Orada uzun yıllar oynadım" cevabını verdi.

Mitrovic, açıklamalarına, "Sonunda üst düzey bir kulübe geldiğim için mutluyum. Al Hilal burada, Avrupa'daki Real Madrid'e benziyor" diye devam etti.

Aleksandar Mitrovic



"HENÜZ PREMIER LİG SEVİYESİNDE DEĞİL"



29 yaşındaki futbolcu, "Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı ligin seviyesi için ne düşünüyorsun?" sorusunu, "Karşılaştırma yapmak zor. Şampiyona henüz Premier Lig seviyesinde değil ama bu gidişle bu seviyeyi yakalayacaktır. Suudi Arabistan'da futbol ve insanların futbola olan ilgisi beni çok şaşırttı" diye cevapladı.

Al Hilal, Mitrovic için Fulham'a 52 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Mitrovic, yeni takımında çıktığı 4 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.