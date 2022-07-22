Ali Akman kimdir? Ali Akman hangi takımlarda oynadı? Ali Akman kaç yaşında?

22 Temmuz 2022 Cuma, 10:51

Transfer arayışları açısında yoğun bir dönem yaşayan Galatasaray'ın yeni bir transfer hakkında kiralama hamlesinde bulunulduğu öğrenildi. Hücum hattını Haris Seferovic transferiyle güçlendiren Galatasaray, bir futbolcu için daha harekete geçti. Santrafor arayışında olan Galatasaray, bu posizyon için Ali Akman'a teklif götürdü. Peki, Ali Akman kimdir? Ali Akman kaç yaşında?

ALİ AKMAN KİMDİR?

'Ali Akman', 18 Nisan 2002 tarihinde Bursa Yıldırım'da dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de forma giymektedir. 20 yaşında olan genç oyuncu, eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğenidir. Aynı zamanda Galatasaray altyapısında forma giyen Hamza Akman'ın da kuzenidir.

ALİ AKMAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?



Akman'ın oynadığı takımlar şöyle:

İnegölspor

Ali Akman, 2013 yılında futbola İnegölspor'da başladı.

Bursaspor

09 Eylül 2015 tarihinde Bursaspor altyapısına transfer oldu. 31 Ağustos 2018 tarihinde 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

2 Şubat 2021'de Bursaspor, yönetim kurulunun oy birliğiyle verdiği kararla Ali Akman'ın "etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı" süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

1 Mart 2021'de Bursaspor, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshetti.

Eintracht Frankfurt

Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu, 1 Temmuz 2021'de bonservis bedeli olmadan takıma katılacaktı ancak Bursaspor, sözleşmesini feshedince 8 Mart'ta takıma katıldı.

NEC Nijmegen (kiralık)

1 sezonluğuna Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen'e kiralandı. İlk maçına AFC Ajax karşısında çıktı ve 24 dakika sahada kaldı. İkinci maçında PEC Zwolle'ye gol attı. Ertesi hafta oynanan Heracles Almelo maçında da gol attı ve Eredivisie kariyerine 3 maçta 2 gol atarak başladı. Sonraki 6 maçta gol atamayan Akman, FC Groningen karşısında sessizliğini bozdu. Ardından Heerenveen karşısında da gol attı. Toplamda 28 lig maçına çıkan Akman, 6 gol attı. KNVB Kupası'nda 4 maça çıkan Akman, kupanın çeyrek finalinde Go Ahead Eagles'a 2-0 yenilerek elendi.

30 Haziran 2022'de bir yıllık kiralık sözleşmesi biten Akman, Eintracht Frankfurt'a döndü.

ALİ AKMAN'IN MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Ali Akman, Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 ve Türkiye U-18 alt yaş kategorilerinden forma giydi.