Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın kimdir? Güven Yalçın'ın yeni takımı neresi?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:35

1999 yılında Düsseldorf Almanya'da doğan Güven Yalçın futbol yaşamına VfL Benrath'ta başladı. 2006'da Bayer 04 Leverkusen'e transfer oldu. 27 Temmuz 2018'de Süper Lig ekibi Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

GÜVEN YALÇIN'IN YENİ TAKIMI NERESİ?

Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Güven Yalçın, İtalyan ekibi Genoa ile anlaştı. Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan ekibi, serbest durumda olan forvet için bonservis bedeli ödemeyecek.



