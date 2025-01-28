Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu!

TFF 1. Lig ekibi Çorum FK, 22 yaşındaki Ali Akman'ı renklerine bağladı.

Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:41

TFF 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Ali Akman'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Belçika liginde Dender forması giyen 22 yaşındaki santrforla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU 

Eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın Çorum FK'de 18 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, "Ahlatcı Çorum FK'mize hoş geldin Ali Akman. Ali'ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çorum FK'nin paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #Ali Akman #Çorum FK #TFF 1. Lig

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