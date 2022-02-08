Ali Koç, 3.5 yılda beklentileri karşılayamadı
Ali Koç'un başkanlığı sürdürdüğü 3.5 yıllık döneminde istikrar yakalanamaması ve şampiyonluk elde edilememesi taraftarda hayal kırıklığı yarattı.
Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un 3.5 yıllık döneminde şampiyonluğun kazanılamaması, çok sayıda futbolcu transferinin yapılması, gelen ve giden teknik direktör sayısının fazlalığı, istikrarın yakalanamaması hem camiada hem de taraftarda hayal kırıklığı yarattı. Koç yönetiminin başarısızlığı kabul edilebilir gibi değil. Artık F.Bahçe her geçen gün dibe vuruyor.
GEÇ GELEN İTİRAF
Takımın başına değil Löw dünyanın en ünlü teknik direktörünü dahi getirseniz bir şey değişmeyecek gibi. Çünkü sistem, transfer politikası, futbol yapılanması konusunda ciddi yanlışlar, plansızlıklar var. Koç, divan toplantısında “Hata yaptık” dedi ama bu geç kalınmış bir itiraftan öteye gitmiyor.
TEK ÇARE KONGRE
Büyük fedakârlık ve değişim umuduyla yola çıkan Ali Koç ile ekibi iyi düşünmeli. Tribünlerden her maç yükselen “istifa” sesleri takım kazansa dahi hiç susmayacak. Tek çare kongre gibi görünüyor. Başkan Koç böyle bir karar alıp, yönetimini kuvvetlendirip daha güçlü ve camiayı birleştirecek isimleri ekibine alırsa toparlanma ihtimali doğabilir. Aksi takdirde F.Bahçe’nin bu karamsar tablodan çıkma şansı zor.
YILDIZLAR NEREDE?
Dünya yıldızı Mesut Özil, G.Saray’ın elinden alınan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, geçen sezonun flaş ismi Pelkas adeta yokları oynuyor. Gustavo ve Sosa’yı da listeye ekleyebiliriz. Bu oyuncular, F.Bahçe’ye beklenen seviyede katkıyı veremedi. Vitor Pereira; Mesut’la, İrfan Can’la, Pelkas’la sorunlar yaşadı, yeteri kadar forma vermedi. Caner Erkin ve Gökhan Gönül gönderildi, o günden beri ne sağ bek ne sol bek sıkıntısı çözülebildi. Forvette istikrar yakalanamadı, 3.5 yılda bir tane kaliteli forvet alınmadı.
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