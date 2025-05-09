Ali Koç açıklamıştı... Fenerbahçe'nin listesindeki 4 futbolcu ortaya çıktı!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:52

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:52

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağlayacaklarını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bu 4 yeni futbolcunun kimler olduğuna dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe üst düzey bir kaleci transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Manchester City forması giyen Ederson olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin savunmadaki hedefi ise Milan Skriniar. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli stoperin bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, 10 milyon Euro seviyelerinde bir rakama bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Skriniar'ın bonservisinin PSG'den alınması durumunda sarı-lacivertliler ekstra bir stoper takviyesi yapmayacak.

6 ve 8 numara pozisyonlarında üst düzey bir ismi hedefleyen Fenerbahçe'de Amrabat'ın zorunlu satın alma opsiyonu gündemde. Sarı-lacivertliler, Amrabat transferinin ardından bu bölgeye de yeni bir ismi düşünmüyor.

Saint-Maximin ile yolları ayıracak Fenerbahçe, yeni sezonda en çarpıcı transferlerinden birini bu bölgeye yapabilir. Ali Koç'un da belirttiği gibi takımı hızlandırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Tottenham'dan Heung-Min Son ile ilgilendiği iddia edildi. 32 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

En-Nesyri'nin satışını düşünen Fenerbahçe, usta bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Juventus'tan Dusan Vlahovic ya da Lille'den Jonathan David var. Jonathan David'in sözleşmesi sezon sonu biterken, Vlahovic'in kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.