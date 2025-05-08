Seçim kararı almadı: Fenerbahçelilerden Ali Koç'a büyük tepki!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:07

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:07

Şampiyonluğu mucizelere bırakan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, TRT Spor'da canlı yayına katılmış ve önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabı tarafından bu açıklamalar sabahın ilk saatlerinde paylaşıldı.

YÜZLERCE YORUM YAPILDI

Fenerbahçe'nin, "Başkanımız Ali Y. Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu" paylaşımına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi.

Birçok yorumda Ali Koç'a büyük tepki olduğu görülürken, istifa çağrısında bulunuldu. Bazı yorumlarda ise Ali Koç'u destekleyici ifadeler yer aldı ve başkanlığa devam etmesi gerektiği belirtildi.

SEÇİM KARARI ALMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç canlı yayında yaptığı açıklamada, "Ben ve arkadaşlarım Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda bundan sonraki süreç için ne dediysek aynı noktadayız" diyerek seçime gidilmeyeceğini bir kez daha yinelemişti.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde: