Ali Koç açıklamıştı: Ferdi Kadıoğlu'na 2 dev talip!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İddiaya göre, Avrupa'nın iki dev kulübü Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında.
Gösterdiği performansla Fenerbahçe ve milli takımın vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı-lacivertlilerin beklentisi yüksek.
FERDİ İÇİN 2 DEV KULÜP
Sezon sonunda dev kulüplerin Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken, sarı-lacivertliler astronomik tekliflerin dışında hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.
TRT Spor'un haberine göre ise Ferdi Kadıoğlu için teklif yapacak takımların başında Arsenal ve Napoli geliyor.
ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI
Bu arada Ali Koç önceki ay katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Benim tahminim Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" diyerek oyuncunun ayrılığını işaret etmişti.
Bu sezon toplam 41 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 3458 dakika süre aldı ve 3 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.
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