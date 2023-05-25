Ali Koç: 'Bu felaketin yaralarını sarmak uzun sürecek'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 13:05

Güncelleme: 25.05.2023 - 13:05

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, depremzedeler için Konteyner Bağışı imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülke olarak 6 Şubat'ta ağır bir felaket yaşadık. Felaket tanımı bile hafife kalıyor. Nüfusumuzun yüzde 15.7'sini kapsayan arka arkaya çok ağır depremler yaşadık. Çok büyük kayıplar, tarifi zor bir acı, toplumumuzu sarsan büyük bir felaketle karşılaştık. TFF'nin çok çok kısa bir sürede hayata geçirdiği 'Omuz Omuza' yardım kampanyası için karşınızdayız. Fenerbahçe Spor Kulübü ve futbolun tüm paydaşları olarak elimizden geldiğince çabaladık. Saatlerce ne yapabiliriz diye düşündük. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık.

"1300 ADET ÇADIR ULAŞTIRDIK"

Şu an deprem bölgesindeki en önemli çözüm bekleyen sorun barınma ihtiyacıdır. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hemen çadır temin ettik. AFAD'a 1300 adet çadır ulaştırdık. Onlar bu çadırları tahsis ettiler. Sarı Lacivert Derneğimiz 200 çadırdan oluşan 1000 kişilik çadır kent kurdu. Ayrıca, depremden yaralı kurtulmuş halkımız için Kızılay ile beraber 'Birlik Beraberlik Kanımızda Var' diyerek kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Yönetimimiz, çalışanlarımız, sporcularımız, teknik ekibimiz ile beraber 3 gün boyunca kapılarımızı kan bağışına açtık. Bu çerçevede 2053 tüp kan bağışı yapıldı. Kızılay standartlarına göre yapılan en önemli kan bağışlarından biri olduğu bize ifade edildi. Kızılay'a ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.

"BU FELAKETİN YARALARINI SARMAK ÇOK UZUN SÜRECEK"

Bu felaketin yaralarını sarmak çok uzun bir süreç gerektirecek. Afet bölgesindeki halkımıza ve çocuklarımıza yapılacak yardımlarda yorulmak yok. Görevimiz unutmamak ve unutturmamak. Doğal olarak bu afetten en çok etkilenenler çocuklarımız oldu. 23 Nisan'da bölgedeki çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için Hatay'da Sarı Lacivert Derneğimiz ile kurduğumuz çadırkentteydik. Bayramlaşmamızı yaptık. Yüzlerinde gülümsemeyi görmek her şeye bedeldi. Bölgedeki çocuklar, hepimizin çocukları. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşıladı. Barınma ihtiyacı olanları kendi bünyemizde barındırdık. Birebir ilgilenmeye çalıştık. Gelen sporcuların her biri bizim rekabet ettiğimiz branşlara çok büyük katkı sağladılar. Özellikle Hatay'dan çok değerli sporcular bünyemize katıldı.

"50 MİLYON TL'Yİ TFF'NİN HESABINA AKTARDIK"

TFF tarafından Hatay'da yapılacak konteyner kent için 550 konteyner bedeli olan 50 milyon TL'yi dün TFF hesabına aktardık. Geri kalan meblağ ne olacak? Geri kalan meblağ, yine bu kampanyanın şemsiyesi altında kampanyadan önce verdiğimiz siparişler çerçevesinde Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaşam alanları kuracağız. Temmuz başında oralara taşınılacak. 19 Temmuz günü buranın resmi açılışını yapmayı amaçlıyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Hepimizi derinden üzen 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için 1 Mart tarihinde birçok ulusal kanalla birlikte bir kampanya başlattık. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ile birlikte el ele başlatıldı. Türk futbol ailesinin acılı ve zor bir günde yan yana ve omuz omuza gelip, futbol sadece futbol değildir gündemiyle depremzedelere katkı sağlamaktı. Birçok kulübümüz, münferit olarak hemen depremin ertesi günü acil ihtiyaçlar için binlerce tırlarla birçok ciddi rakamda yardımda bulundular. Bu yardımlar çok hızlı şekilde dağıtılmak için yola çıktı. Acil ihtiyaçlar, belli bir güne kadar fayda sağladı. Halbuki depremde aşağı yukarı 600-700 bin bina zarar gördü.

"GÜN GEÇTİKÇE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ..."

İnsanların acil ihtiyaçları bitince sıra barınma ihtiyacına geldi. Barınma ihtiyacı, baktığımızda en kısa çözüm çadır, biraz zaman geçince gerek soğuk gerek sıcaktan korunmak adına konteyner olduğunu gördük. Değerli kulüp başkanlarımızla bir araya geldik, toplantı yaptık. Ali Başkanımızın da bahsettiği gibi 1000 konteyner yardım konusunda mutabık kaldık. TFF, AFAD'a acil 20 milyon TL bağışta bulundu. Gün geçtikçe depremin ne kadar büyük olduğu, 10 milyon insanı etkilediği ortaya çıkınca 1000 konteynerin yetmeyeceği konusunda mutabık kaldık. 1 Mart'taki 'Omuz Omuza' kampanyasını başlattık.

"HER KENTE BİR HALI SAHA"

Konteyner kenti biz sadece konteynerleri koymak şeklinde düşünmüyoruz. İhalesini yaptık, her yaptığımız kente çocuklar için bir halı saha yapacağız. Ayrıca, hepsinde çocuk oyun parkı olacak. Sosyal olarak gelişmesini sağlayacak diğer bölümler de mutlaka olacak.