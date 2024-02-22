Ali Koç duyurmuştu: Fenerbahçe'den heykel kararı!

Fenerbahçe yönetimi, Yoğurtçu Parkı'ndaki Can Bartu, Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerini, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün stattaki heykelinin yanına taşıyor. Eda Erdem Dündar'ın heykeli de 8 Mart'ta buradaki yerini alacak. Beşinci heykel ise ise Zeki Rıza Sporel'in olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:54
Ali Koç duyurmuştu: Fenerbahçe'den heykel kararı!
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Ali Koç yönetimi, yüksek divan kurulunda verdiği sözü tutuyor. Fenerbahçe yönetimi, kulübün efsane isimlerinin heykellerini, Ülker Stadı'ndaki alana taşıyor.

Sözcü'nün haberine göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün stattaki heykelinin bulunduğu yere diğer üç heykel de yerleştirilecek. Çalışmaların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kadar tamamlanması hedefleniyor. Çünkü Türk voleybolunun efsane ismi Eda Erdem Dündar için yapılan heykelin açılış töreninin 8 Mart'ta stattaki yeni alanda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

5. HEYKEL İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Atatürk heykelinin yanında ilk etapta beş heykel için yer hazırlandı. Bunlar; Eda Erdem dışında halen Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Can Bartu, Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykelleri. Yönetim kurulu, Zeki Rıza Sporel'in heykelinin buradaki beşinci yapıt olmasını öngörüyor ve bu yönde hazırlıklar başladı.

Ancak yüksek divan kurulu üyelerine de kimin heykelinin yapılmasını istedikleri sorulacak. Fenerbahçe'nin ilk futbolcularından olan, kulüpte teknik direktörlük ve başkanlık da yapan Galip Kulaksızoğlu (1889-1939) üyelerin daha önce dile getirdiği isimlerden...  


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