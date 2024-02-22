Fenerbahçe Parolapara turu evine bıraktı

Erkekler CEV Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara konuk olduğu Asseco Resovia'ya 3-1 yenildi.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 07:35
Fenerbahçe Parolapara turu evine bıraktı
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Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Salon: RCWS Podpromie

Hakemler: Wouter De Baar (Hollanda), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)

Asseco Resovia: Mordyl, Drzyzga, Louati, Klos, Boyer, Cebulj (Potera, Bucki, Staszewski, Defalco)

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Jelveh Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev)

Setler: 25-12, 25-17, 22-25, 25-21

Süre: 100 dakika (21, 23, 29, 27)


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