Fenerbahçe Parolapara turu evine bıraktı
Erkekler CEV Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara konuk olduğu Asseco Resovia'ya 3-1 yenildi.
Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
Salon: RCWS Podpromie
Hakemler: Wouter De Baar (Hollanda), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)
Asseco Resovia: Mordyl, Drzyzga, Louati, Klos, Boyer, Cebulj (Potera, Bucki, Staszewski, Defalco)
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Jelveh Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev)
Setler: 25-12, 25-17, 22-25, 25-21
Süre: 100 dakika (21, 23, 29, 27)
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