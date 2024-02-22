İtalyanlar duyurdu: Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçebilir!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:13

Güncelleme: 22.02.2024 - 08:13

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu transferlerinden Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.

Yaptığı skor katkısı ve ön alan presiyle dikkat çeken Szymanski'nin adı şimdiden transfer dedikodularına karışmaya başladı.

Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın transferiyle kulüp tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı rekorunu da kırabilir.

İTALYAN BASININDAN BONSERVİS İDDİASI

Öyle ki son günlerde adı Milan'la anılan Szymanski için Fenerbahçe'nin masaya oturacağı rakamı İtalyanlar tahmin etti.

NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre, Sebastian Szymanski'nin piyasa değerinin 20 milyon Euro olduğu ve Fenerbahçe'nin bu rakamın üzerinde bir bonservis talep edeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

Szymanski transferinin 21 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe tarihine geçecek.

Bu alandaki rekor 21 milyon Euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.

Öte yandan haberde Milan'ın Polonyalı yıldız için henüz Fenerbahçe'nin kapısını çalmadığı ancak önümüzdeki aylarda somut bir gelişme olabileceği vurgulandı.

Bu sezon toplam 39 maça çıkan Szymanski 12 gol, 14 asistlik katkı verdi.