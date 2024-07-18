Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında gerilim: 'Onurlu, haysiyetli hiç kimse...'

Yayınlanma: 18.07.2024 - 15:25

Güncelleme: 18.07.2024 - 15:25

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda konuştu. Mehmet Büyükekşi'nin aday olmasını eleştiren Ali Koç, Türk futbolunda yaşananlarla ilgili UEFA ve FIFA delegelerine yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

ALİ KOÇ İLE BÜYÜKEKŞİ ARASINDA GERİLİM

Konuşması sırasında, "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz takdirde bu şekilde seçilmeniz vicdanınız hiç rahatsız etmiyor mu! Onurlu, haysiyetli hiç kimse bu şekilde aday olamaz. Bu ısrarın sebebini anlamakta zorlanıyorum" diyen Ali Koç'a, Mehmet Büyükekşi'den "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" sözleriyle tepki geldi.

Bu tepki üzerine Ali Koç "Son cümlemi geri alıyorum. Özür dilerim. Siz koskoca Fenerbahçe başkanına devlet nezdinde yalan söyleyerek Riyad'dan tamamen benim sorumlu olduğumu söylediniz" dedi.

"MERİH'İN CEZASINI KINIYORUZ"



Genel kurula eleştiride bulunan Ali Koç, "Görünen o ki, 300 kadar delegeyiz kimsenin konuşmaya niyeti yok, heyecanı yok, ihtiyacı yok. Bu da acı bir tablo. A Milli Takımımız'ı canı gönülden kutluyorum. Türk futbolunun birkaç yıldır yaşadığı badireler, skandallar, kaoslar içinde Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmamız çok büyük başarıdır. Turnuvada aldığı galibiyetler, oynadığı futbol, ulusumuza verdiği gururdan ötürü Montella'yı, teknik heyetini, tüm takım çalışanlarımızı, futbolcularımızı canı gönülden kutlar, kendilerine teşekkür ederiz. Elimizdeki genç jenerasyonla ileride daha iyi yerlere gelmemiz mümkündür" dedi.

Merih Demiral'ın EURO 2024'te ceza almasına tepki gösteren Ali Koç, "Hazır UEFA ve FIFA yetkilileri buradayken, altyapımızdan yetişen Merih Demiral'a verilen haksız cezayla ilgili konuşmak istiyorum. Tüm Türk devletlerinin tamamında sadece kendimizi ilgilendiren, kimseyi hedef almayan, hiçbir hakaret barındırmayan, kendimizi anlatan bir hareket yüzünden bir sembol yüzünden verilen ceza haksızdır. Kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM YOK HÜKMÜNDEDİR"

Açıklamalarına devam eden Ali Koç, "Futbol, doğru konumlandırdığınız zaman, topluma olumlu etkisi yadsınamaz. Futbol doğru konumlandırılmazsa toplumda tahribat gücü en yüksek unsurlardandır. Ülke futbolunun her anlamdaki yönetiş şekli, bugünkü durumu ülkemizde birleştirici değil ayrıştırıcıdır. Fenerbahçe olarak bugün burada yapılacak seçim, bizler açısından yok hükmündedir. Kıymeti harbiyesi yoktur. 18 Temmuz'a kadar varan süreçte yaşananlar antidemokratiktir. Milyonlarca futbolseveri temsil eden siz delegelerin hür iradesi gasp edilmiştir. Ne yazık ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyemiyoruz" dedi.

TFF seçimi için başlatılan imza kampanyasını hatırlatan Ali Koç, "Futbol paydaşlarının büyük çoğunluğu TFF'den rahatsız olduğu için imza kampanyası başlatıldı. Sürecin başında kampanya şahsıma mal edilmesine rağmen, 4 büyükler olmak üzere pek çok kulüp kampanyaya destek vermiştir. Demokratik hak olan bu süreç, antidemokratik baskılar ve Sayın Başkanın 18 Temmuz'da aday olmadan seçim olacak vaadiyle baskılansa da 147 imza toplanmıştır. TFF başkanımız, bu ikazı ciddiye alması gerekirken 'azınlık, 3-5 kulüp girişimi' olarak dillendirmesi siz delegelerin iradesine de saygısızlıktır. 18 Temmuz'da seçim yapılacak, Sayın Büyükekşi aday olmayacak vaadine inanarak imzalarını geri çeken kulüplere soruyorum. Kendinizi aldatılmış hissediyor musunuz? Biz size böyle böyle olacak demiştik. Devlet erkanı da kullanılarak imza veren birçok kulüp imzasını geri çekmiş, imza verecekler de imza vermekten imtina etmiştir. Bu süreçte imza verenlere ve vermeyi düşünenlere 'Ali Koç'un kayığına binmeyin' telkinlerinde bulunulmuş, baskı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"SERVET YARDIMCI NEYİ KASTETMEKTEDİR!"

Servet Yardımcı'nın çekilmesiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Futbol dünyası çok küçük. Kimi kulübe geçmiş borçlarını ödeme vaatleri, kimi kulübe hakemlerinizi seçiyorlar gibi saçma sapan söylemlerle demokratik süreç baltalanmıştır. Antidemokratik yaklaşımlar, bu seçimde aday olmayı düşünen kişilere de uygulanmıştır. Nitekim, Türkiye'yi UEFA yönetiminde temsil eden, bu seçimde aday olacağını açıklayan Servet Yardımcı, kendisine yapılan baskılara boyun eğerek geri çekildiğini açıklamıştır. 'Malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı Ailesi'nin ve benimle birlikte yola çıkan insanların ahlakıyla asla bağdaşmayacak şekilde yalanlarla iftiralarla kumpaslarla şahsımı ailemi onurumu haysiyetimi itibarımı hedef almaktadır' demiştir Yardımcı. Soruyorum Yardımcı'ya, malum kirli yapı derken neyi kastetmektedir? Mevcut sistem derken neyi ifade etmektedir? Yalanlar, iftiralar, kumpaslarla kim hedef almaktadır? Bunu bilmek bizim hakkımızdır. Esas garip olan ise bu iddialar sonrası Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir yargı harekete geçmemiştir. Biz futbol ailesinin bu duruma ses çıkarmamasıdır" dedi.

Ali Koç ayrıca, "Sadece bu açıklamadan dolayı, bu seçimin ne kadar şaibeli olduğunu hepimiz görüyoruz. Bozkurt işaretini siyasi bulup bundan rahatsız olarak turnuvanın en kritik dönemecinde oyuncumuza haksızca yaptırım uygulayan UEFA, TFF seçimlerinde olup bitenleri görse ne yapardı? UEFA Yönetim Kurulu'nda yer alan Servet Yardımcı'nın seçim yarışından çekilirken yaptığı açıklamada, UEFA ve kurumlarını rahatsız etmiş midir? Bu açıklamalar incelenecek midir? Muhakkak incelenmelidir" açıklamasını yaptı.

"BU REZALETTİR, SKANDALDIR"

Şenes Erzik'in olmayan bir açıklamasının gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Türk futbolunun duayenlerinden, büyüğümüz Şenes Erzik'in TFF başkanı ve yöneticilerinin bulunduğu bir sohbet ortamında söyledikleri kayda alınıp, sırf seçimde avantaj sağlamak için Şenes Bey'in izni olmaksınız, açıklama haline getirilip, kamuoyuna servis edilmesi başlı başına bir rezalettir, skandaldır. Devletimizin kurumu Anadolu Ajansı buna alet edilmiş, haber kaldırılmış, daha sonra haberi yapan kişinin de görevine son vermiştir. Ancak çok geç tabii. Zira o algı kamuoyuna yerleşmiştir. Yapanlar, amacına ulaşmıştır. İtibarsızlaştırma, kimin tipik taktikleridir?" dedi.

Delegelere seslenen Ali Koç, "Yaşananları hepimiz biliyoruz. Özelde anlatıyorsunuz, 'ne yapalım' diyorsunuz. Birçoğunuza 'Verin imzanızı, bir yarış yok, o kabine girince kime oy vereceğinizi kimse bilmeyecek' dedim mi, demedim mi! Özgür irademize bu şekilde yön verilmesinden hiç mi rahatsız olmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"LİGLER DİZAYN EDİLİYOR!"



TFF ile ilgili sözlerine devam eden Ali Koç, "Şunu söylemek istiyorum, bu TFF göreve geldiğinden bu yana sorunların kendi haline bırakılarak çözüleceği inancıyla yönetmiştir. Halının altına süpürerek sorunlardan kurtulmamız söz konusu değildir. Bu anlayış durumun vahamatini daha da artırmıştır. Kaos, içinden çıkılamaz hale gelmiştir. Sadece geçen sezon yaşananları düşününce, bu kadar skandalı tek sezona sığdırmak büyük bir başarı gerektirir. Türk futbolundaki adaletsizlik her geçen gün derinleşmektedir. Sorun sadece hakem marifetiyle yaratılan haksızlıklardan ibaret değildir. Sistemde topyekün haksızlıktan bahsetmek mümkündür. Yıllardır özerk ve bağımsız TFF istiyor. Bugün gelinen noktada her geçen gün bu hedeften uzaklaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk futboluyla ilgili açıklama yapan Ali Koç, "Ligler dizayn edilmektedir. Kurumlar liyakat değil sadakat bazlı ahbap çavuş ilişkileriyle oluşmaktadır. Hakem kadroları, belli hakem yapısına hizmet edecek belirlenir. TFF kadroları bilgi ve beceriden ziyade, torpille oluşturulur. Son 10-12 yılda böyledir. Hakem atamaları keyfidir. Bazen dijital, bazen manuel hakem atamaları yapılır. TFF Hukuk Kurulları, özellikle TFF yönetiminin yanında olmayan kulüplere keyfi yüksek cezalar uygular. Bazı kulüplerin cezalarını görmezden gelir, az ceza verir. Türkiye'nin ceza şampiyonu Fenerbahçe'dir, tesadüf değildir" dedi.

"FETÖ HALA TÜRK FUTBOLU İÇİNDE"



Fenerbahçe olarak uluslararası düzeyde hak arayacaklarını söyleyen Ali Koç, "Biz artık ülkemizde çare arama umutlarımızı yitirdiğimiz için hak arayışımızı UEFA ve FIFA'da aramaya karar verdik. Kapsamlı bir dosya hazırladık. Bunu birkaç hafta içinde yapacağız. Bu seçim süreci de bu dosyaya veriler eklemiştir" ifadelerini kullandı.

Ali Koç son olarak, "Fenerbahçe, FETÖ'ya karşı isyan bayrağını açan ve ilk ses yükselten kulüp olmuştur. FETÖ hala Türk futbolunun içindedir ve giderek güçlenmektedir. Bugünkü TFF seçimlerine bu gözle bakmanızı tavsiye ederim" açıklamasını yaptı.