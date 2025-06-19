Ali Koç resmen duyurdu: 'Türk spor tarihinin en büyük anlaşmasını yaptık'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adidas ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp futbol, basketbol ve voleybol branşlarında 5 yıl boyunca Adidas tarafından tasarlanıp üretilen forma ve ekipmanlarla sahaya çıkacak.

İmza töreninde yaptığı açıklamada "Bugün burada Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atacağız" ifadelerini kullanan Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek."

"Adidas ve Fenerbahçe, ilk defa üç farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe'nin üç ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atacağız."

"Yeni formalarımız 1 Temmuz'da satışa çıkacak. Tüm takımlarımız 5 yıl boyunca Adidas formalarla sahaya çıkacak. Ayrıca alt yapı kategorilerimizde de durum aynı olacak. Bu formalar önümüzdeki yıllara damga vuracak ve başarılar getirecek."

YILDIZ KULLANILMAYACAK

Fenerbahçe'nin yeni sezonda yıldızlı forma giyip giymeyeceği merak konusuydu. Bu konu Başkan Ali Koç'a soruldu.

Sponsorluk imza törenin konuşan Ali Koç, 2025-2026 sezonunda da armada yıldız kullanmayacaklarını bildirdi.

İMZA SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

"Transfer çalışmaları ve yapılanma sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik. Biz kulübün geleceği için çok önemli konulara odaklanıyoruz. Bir sürü insan 'Konuşun ve bitsin' diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek.

İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi? Bu imzaları yağan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edemediler mi? Bize de soruyorlar ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum."

TRANSFER SÖZLERİ

Sponsorluk imza töreninde transfer için de konuşan Ali Koç, "Adidas'ı heyecanlandıracak yıldız transferi olacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Transferi, planlamamızı her şeyi konuşacak zaman gelecek. Burası forma sponsorluk anlaşması için imza töreni. Forma sattıran iki şey var, yıldız transferi ve sahadaki sonuçlar."

Ali Koç, bu seneki sponsorluk bütçeleri ve sponsorluktan gelecek rakamın ne kadarının transfer için kullanılacağı yönünde gelen soruyu ise "Bizim bu seneki en büyük hedefimiz Bankalar Birliği'ne bıraktığımız yüzde 50'nin bütçeye girmesi. En büyük hedefimiz o. Geçen sene formalarımızın üzerinde boş yer yoktu, bu sene de aynı şey geçerli" sözleriyle yanıtladı.







