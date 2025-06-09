Ali Koç'tan imza kampanyası için açıklama: 'Camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar'

Fenerbahçe'de düzenlenen bayramlaşma töreninde Başkan Ali Koç bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden bir sevinç kaynağımız olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız, Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür! Bu büyüklük sadece sahada alınan sonuçlarla, kazanılan kupalarla değil Olimpik kafileye, kadın branşlarına, amatör sporlara yapılan yatırımla, ülke sporuna kazanılan her bir gençle, alınteriyle, inançla, kararlılıkla kurulan büyük bir vizyonla hayata geçirilmiş, yarınlara taşınacak tarihi misyondur. Bu tarihi misyonun parçasıyız.

Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bir kültürdür. Köklerini, ülkemizin bağımsızlığını kazanırken sergilediği mücadele gücünden alan bir geleneğe sahiptir. Fenerbahçe bağımsızdır.

Yakın zamanda basketbol şubemizle birlikte nasıl bir spor kulübü olduğumuzu gösterdik. Son derece zor geçen sezona rağmen bu güzel takım, büyük bir özveri ve mücadeleyle EuroLeague kupasını kazandı. Fenerbahçe bayrağını, basketbolda Avrupa'nın zirvesine taşımayı başardı. Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda EuroLeague şampiyonu olan tek takımdır. Bunu da iki kez başarmıştır.

Camiamızın ülkenin dört bir yanında bir kez daha buluşmasına vesile oldu. Bunun için ülke çapında tüm şehirlere ve ilçe belediyelerine Fenerbahçe'nin bu coşkusunu, sevincini vatandaşlarımızla beraber doyasıya yaşamasına vesile olmalarına camiamız adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim.

Basketboldaki başarıyı başta futbol olmak üzere rekabet ettiğimiz bütün alanlara taşımak için vargücümüzle çalışmalarımız devam etmektedir. Biz büyük bir camiayız. Camiamızın bugün en çok ihtiyacı olan ve tarih boyunca en büyük gücümüz olduğunu söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa, mali bağımsızlığa yaklaşsa, sportif anlamda taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir. 2011'de bunu yaşadık. Bugün dolaylı yöntemlerle, sosyal medyada kendini Fenerbahçeli gibi tanıtanlar algı operasyonlarıyla camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar. Sistematik bir şekilde devam etmektedirler. Her gün yeni bir yalan, asılsız söylentiler üretiliyor. İş öyle bir noktaya geldi ki ailemiz, özel hayatımız hedef alınmaktadır. Şunu adım gibi net biliyorum. Sağduyulu her Fenerbahçeli, bu kara propagandanın farkında!

Eylül ayı için kongre kararı almışken, yapılan bu manipülasyonlar camiamızı kaosa sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Bu imza kampanyası, ne kadar demokratik olursa olsun, kulübümüzün geleceği açısından uygun değildir."



