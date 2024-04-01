Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi: Fenerbahçe kritik toplantıda konuşulanları duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2 Nisan günü yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Samandıra'da futbolcularla görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:13
Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi: Fenerbahçe kritik toplantıda konuşulanları duyurdu!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sarı lacivertli futbolcularla bir araya geldi.

2 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'da alınması beklenen muhtemel kararları anlatan Başkan Ali Koç, futbolculara kişisel fikirlerini sordu.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden görüşmeyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Takım Kaptanlarımız Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci Başkanımızın konuşmasından sonra görüşlerini ifade ederken;

Fenerbahçe Futbol takımına sahada ve saha dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını söyleyen oyuncular, Takım olarak Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş bir takım olarak döndüklerini, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kuruluna ilettiler.

Takımın karakterli, duruşu olan ve aidiyeti yüksek tavrı için oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade eden Başkanımız Ali Y. Koç; 2 Nisan tarihinde alınacak kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı.

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal da toplantıda oyuncularımıza hitaben daha önce tarih boyunca pek çok olay yaşandığını ve kendisinin Fenerbahçe’de olduğu dönemde de şampiyonluğun ellerinden çalındığını söyledi.

Takımın her mücadeleye hazır olduğunu vurgularken, Genel Kurulun kararına saygı duyacaklarını açıkladı."


fenerbahçe haberleri Ali Koç haberleri Olağanüstü genel kurul haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos uzatmalarda yıkıldı!

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos uzatmalarda yıkıldı!
Fenerbahçe Opet ile THY karşı karşıya

Fenerbahçe Opet ile THY karşı karşıya
Bekleyiş sürüyor: Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi bilmecesi

Bekleyiş sürüyor: Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi bilmecesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Doğuştan lider olan 5 burç: Adeta yönetmek için doğmuşlar...

Doğuştan lider olan 5 burç: Adeta yönetmek için doğmuşlar...
Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama

Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama
Fatih Terim'den sert tepki: 'Hakemlerden genelde bahsetmem ama...'

Fatih Terim'den sert tepki: 'Hakemlerden genelde bahsetmem ama...'
Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’

Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’
Seren Serengil 'İmamoğlu' demişti, o açıklamaya Sinan Akçıl'dan yanıt

Seren Serengil 'İmamoğlu' demişti, o açıklamaya Sinan Akçıl'dan yanıt
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü
Serenay Sarıkaya, Murat Boz, Beren Saat... Ünlü isimler sandık başında

Serenay Sarıkaya, Murat Boz, Beren Saat... Ünlü isimler sandık başında
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!