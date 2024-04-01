Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi: Fenerbahçe kritik toplantıda konuşulanları duyurdu!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:13

Güncelleme: 01.04.2024 - 11:13

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sarı lacivertli futbolcularla bir araya geldi.

2 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'da alınması beklenen muhtemel kararları anlatan Başkan Ali Koç, futbolculara kişisel fikirlerini sordu.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden görüşmeyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Takım Kaptanlarımız Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci Başkanımızın konuşmasından sonra görüşlerini ifade ederken;

Fenerbahçe Futbol takımına sahada ve saha dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını söyleyen oyuncular, Takım olarak Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş bir takım olarak döndüklerini, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kuruluna ilettiler.

Takımın karakterli, duruşu olan ve aidiyeti yüksek tavrı için oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade eden Başkanımız Ali Y. Koç; 2 Nisan tarihinde alınacak kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı.

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal da toplantıda oyuncularımıza hitaben daha önce tarih boyunca pek çok olay yaşandığını ve kendisinin Fenerbahçe’de olduğu dönemde de şampiyonluğun ellerinden çalındığını söyledi.

Takımın her mücadeleye hazır olduğunu vurgularken, Genel Kurulun kararına saygı duyacaklarını açıkladı."