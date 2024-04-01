Bekleyiş sürüyor: Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi bilmecesi

Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Fred ve Ferdi bilmecesi sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:42
Bekleyiş sürüyor: Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi bilmecesi
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Fenerbahçe'de Yukatel Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıkları devam ediyor. Teknik heyet, sakatlığı bulunan futbolcuların durumunu yakından takip ediyor.

Fred ve Ferdi Kadıoğlu, hafif sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışıyor.

FRED TEDBİR AMAÇLI DİNLENDİRİLDİ

Fred’in ağrılarının olduğu ve tedbir amacıyla dinlendirildiği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisi sağlık ekibi tarafından titiz bir şekilde yapılıyor.

FERDİ'NİN ADANA DEMİRSPOR MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Trabzonspor maçının ardından stadyumdan sekerek ayrılan Ferdi Kadıoğlu da bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığı sebebiyle milli takımda yer almayan 24 yaşındaki futbolcunun, Yukatel Adana Demirspor maçına yetişeceği belirtildi.


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