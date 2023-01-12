Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası!

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 09:32

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 10:30

Kadıköy’deki Galatasaray mağlubiyeti ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Koç’un burada sadece Jesus ile ikili bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Milliyet'e göre Jesus’a duyduğu güveni tekrarlayarak destek veren Başkan Ali Koç’un, Galatasaray maçı ve bugüne kadarki süreci Portekizli hocayla değerlendirdiği belirtildi.

Jorge Jesus ve Ali Koç

Ezeli rakibi Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler derbideki hayal kırıklığını biraz da Jesus’un, “Bu normal bir maç” görüşüne ve bunu oyunculara aktarmasına bağlıyor.

Takım önceki birçok derbide kötü futbol oynasa da bir şekilde reaksiyon veriyordu. Son derbiye ise hoca takımı derbi değil normal maç psikolojisi ile hazırladı. Bunun da motivasyonun düşmesine sebep olduğu aktarıldı.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Haberde yer alan ayrıntıya göre Jorge Jesus, Galatasaray derbisine rakibinin klasik bir 9 numara olmadan ileri uçta Barış Alper ile çıkacağını biliyordu. Buna rağmen Jesus büyük maçlarda kullandığı 3’lüden vazgeçmedi ve devamında ciddi bir hayal kırıklığı yaşandı.

Portekizli hocanın artık gündemine 4’lü sistemi de aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımdaki genel havanın bundan sonra 4’lü ile devam edileceği yönünde olduğu kaydedildi.