Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu! Gençlerbirliği'nden 3 transfer daha...

Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:07

Güncelleme: 15.11.2023 - 15:07

Geleceğe yönelik takviyelerini sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer etmek istediği 15 yaşındaki Yiğit Evin'i, Can Bartu Çığır'ı ve Utku Karakaya'yı kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesindeki lisans bilgi bölümünde, üç oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olduğu ve amatör lisanslarının çıktığı bilgisi yer aldı.

Yiğit Evin

Yiğit Evin, Gençlerbirliği U16 ve U17 takımında gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Bundan sonraki kariyerine Fenerbahçe forması altında devam edecek oyuncuyu Avrupa’da birçok kulübün de takip ettiği ettiği konuşuluyor.

Niyazi Akdaş

'DÖRT OYUNCU İLE ANLAŞILDI BİRİ KALMAK İSTEDİ'

Üçü de 15 yaşında olan futbolcuların Fenerbahçe'ye transferi için Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yle dört genç oyuncu için anlaştıklarını anlatan Akdaş, "Bir oyuncumuzun kendisi ve ailesi gitmek istemedi. Dolayısıyla Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin gitti. Futbolcular için Fenerbahçe'yle 200 bin avro karşılığında anlaştık. Fenerbahçe bu oyuncuları satarsa sonraki satıştan da pay hakkımız yüzde 15 olarak bulunuyor" ifadelerini kullandı.