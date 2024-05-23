Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: 'Bu sefer de kabul etmezse...'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'a birlikte canlı yayına çıkma çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:21
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: 'Bu sefer de kabul etmezse...'
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'a canlı yayına çıkma çağrısında bulundu.

Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

"Önceki başkanımız, 6 sene boyunca kurullara gelmeyip, dışarıdan bize ağır salvolar yaparken, genel kuruldan 1 gün önce garip, ilginç, karakterine uygun basın toplantıları yaparken hep rica ettik, gelin TV'ye çıkalım, kendimizi anlatalım. Camia bizi tanısın, anlasın dedik. Ona pek rağbet etmemişti. Şu an hiç tereddüt etmeyecektir. Tekrar aday oldu. Öz güveni tavan yapmış, yelkenleri dolmuş hızla ilerliyor. Aday olduğu için kongre üyelerine saygı duyduğu için, iki aday olarak TV'ye çıkıp sizleri çok daha iyi aydınlatacağımızdan zerre şüphem yok. Bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile televizyona çıkar."


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