Ali Koç'tan Dursun Özbek'e sert yanıt: 'Bu ilk yalanı değil'

Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:45

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:45

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Galatasaray'ın pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Dursun Özbek ve Erden Timur arasında geçen diyaloğa da değindi.

Ali Koç, "Erden Bey'e teşekkür edeceğimi sanmazdım ama kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Yakından uzaktan böyle bir konuşma geçmedi. Sayın başkanın bu ilk yalanı değil!" dedi.

"2 KORUMAYLA TEK BAŞIMA GELDİM"

Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylara ve Dursun Özbek'in açıklamalarına değinen Ali Koç, sözlerine, "Sayın Olgun Aydın ile benle görüşmek istediği bir şey vardı, anlattım, aracı istedi dedi, aracı çıktı hayır dedi. 40-50 kişi stadyuma geldi, sonra 70-80 kişi dedi. Ben 2 korumayla tek başıma geldim, baksın kameralara." diye devam etti.

"BAHSETTİĞİ KONUDA ÖYLE BİR ŞEY OLMADI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İmza kampanyasında en şahit oydu, çat pozisyon değiştirdi. Çok daha fazla örnek sayabilirim. Ben söylediklerinden çok duruma odaklanıyorum. Bu seviyeye gelmiş insan bilerek böyle yalan mı söylüyor, patolojik bir durum mu var, yoksa hatırlamıyor mu bazı şeyleri? Bu kadar rahat, önemli konuda, milyonoları temsil eden insanların rahat yalan söylememesi lazım. Bahsettiği konuda hiç o şekilde bir şey olmadı. Ne geçtiğini anlatırım. Öyle bir konu hiçbir şekilde geçmedi." açıklamasında bulundu.

"DURSUN ÖZBEK'İ DOĞRULAMADI"

Ali Koç, "Basını kınıyorum. Niye? Çünkü muhatap olduğunuz kulüpler, başkanlar, yöneticiler açık ve külliyen yalan söyleyince üstüne gitmiyorsunuz. Siyasette de bu böyle. 40-50 kişi, 70-80 kişi oldu. Ben tek gittim. Takip edilmediği için insanlar çok rahat yalan söylüyor. Yalanının yüzüne vurulmayacağını biliyor. Sayın Erden Timur, Dursun Özbek'i doğrulamadı. Ertesi gün gazeteler ne yazdı? Ben ailemin ismini hayatım boyunca kullanmadım. Gazetelere yansıyan işin o bölümü oldu." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bir şey daha söyleyeyim; 20 başkan vardı diyor, 3 başkan vardı toplantıda ben dahil. O iki başkan TV kanalında söyledi, 'Dursun Bey'in sözleri yalandır' dedi. Hangi birini ifade edeyim. Basın doğrular için bize ayar vermelidir. Söylenen her yalan kabul görüyorsa, bu da futbolun yapısal sorunlarından biridir." sözlerini sarf etti.