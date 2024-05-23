Ali Koç'tan transfer mesajı!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:30

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:30

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transfer için mesaj veren Ali Koç, "Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" şeklinde konuştu.

Ali Koç'un o açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Normal bir lig olsa büyük bir heyecan içinde olurduk. Malum ortam, dizaynlar... Allah'tan ümit kesilmez. Bu başarı şampiyonlukla taçlanır. En son 90 puan üzerinde bir sezonun bitişi 1988/89'da olmuştur. Son 10 senede 90 puan üzeri alan takım olmamıştır. Tarihte 2 kere olmuştur 90 puan üzer. Futbol yatırımlarımız 2 senedir meyvesini verdi. Bu sezon çok güçlü olan takımıza yapacağımız takviyelerle, şampiyonluk yarışını domine edeceğiz. Gelecek sezonun çalışmaları uzun süredir devam etmektedir. Şampiyonluk sözü vermedim hiç. Karakter gereği hiçbir zaman hiçbir konuda büyük konuşmadım. Son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle ve takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe yaratacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Avrupa'da iki senedir yakaladığımız başarıyı istikrarlı hale getireceğiz."