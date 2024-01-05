Ali Koç'tan Fenerbahçe başkanlığı açıklaması: 'Aday olmayı planlamıyorum'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 23:45

Güncelleme: 06.01.2024 - 00:08

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran 2024'te yapılacak seçimde sarı-lacivertli ekibin başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

"BEN VARKEN, FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAZLAR"

Fenerbahçe Kulübü'nün 10 senedir şampiyon olamaması hakkında konuşan Ali Koç, "Fenerbahçe ve Galatasaray... Özellikle Fenerbahçe, dönünce burada büyük haksızlığa uğradı. Belli kesimlerde Fenerbahçe ve Ali Koç sıkıntısı var. Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olmamasını sportif tesadüf mü zannediyorsunuz? Ben şunu da iddia ediyorum, Ali Koç'un başkan olduğu Fenerbahçe bu ligde hiçbir zaman şampiyon olamaz. Aziz Yıldırım döneminde çok haksızlığa uğradık. 11 yılda 1 şampiyonluğumuz var. Bizim düşüncemiz bu. Benim Fenerbahçe başkanlığımın, Fenerbahçe'ye belli noktalarda zarar verdiği noktasına geldik. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir karar alıyor, bunun tek suçlusu Ali Koç oluyor" dedi.

"ADAY OLMAYACAĞIM!"

Sezon sonu gerçekleşecek kongre hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Aday olmayı planlamıyorum. İnşallah, Allah'ın izniyle aday olmayacağım. Asla 'asla' dememeyi öğrendim. Bana soranlara, başkanlığa devam etmemeyi planladığımı söyledim" ifadelerini kullandı.