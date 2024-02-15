Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık açıklaması: 'Yeni bir hikâyeye yelken açacak'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin formasını giyen Ferdi Kadıoğlu için ayrılık sinyali verdi. Koç, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikâyeye yelken açacak" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:51
Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık açıklaması: 'Yeni bir hikâyeye yelken açacak'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun sarı lacivertli takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

"YENİ BİR HİKÂYEYE YELKEN AÇACAK"

Halk TV'ye konuşan Ali Koç, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikâyeye yelken açacak" ifadelerini kullandı.

Göz Atın
Ali Koç'tan Galatasaray'a sert tepki: 'Riyakarlık, utanma, çekinme refleksi olmayan...'

Ali Koç'tan Galatasaray'a sert tepki: 'Riyakarlık, utanma, çekinme refleksi olmayan...'
Selahattin Baki'den hakem ve Deniz Türüç tepkisi! 'Şimdilik yazıklar olsun diyorum'

Selahattin Baki'den hakem ve Deniz Türüç tepkisi! 'Şimdilik yazıklar olsun diyorum'

33 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Ferdi'nin sarı lacivertli takımlan olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bu sezon 33 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek, takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.


Ali Koç haberleri ferdi kadıoğlu haberleri fenerbahçe haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı!

Son Dakika: Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı!
Al Musrati'den Fenerbahçe itirafı: 'Bazı temaslar oldu ama...'

Al Musrati'den Fenerbahçe itirafı: 'Bazı temaslar oldu ama...'
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda yarı finalde: Rakibi belli oldu!

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda yarı finalde: Rakibi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'

Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'
Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!

Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!
Hurdalıkta bulundu... On milyonlarca TL değerinde!

Hurdalıkta bulundu... On milyonlarca TL değerinde!
Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?
Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı!

Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı!
İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…

İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…
Best Model Türkiye'nin kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybetti

Best Model Türkiye'nin kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybetti
Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?