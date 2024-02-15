Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık açıklaması: 'Yeni bir hikâyeye yelken açacak'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin formasını giyen Ferdi Kadıoğlu için ayrılık sinyali verdi. Koç, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikâyeye yelken açacak" diye konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun sarı lacivertli takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.
"YENİ BİR HİKÂYEYE YELKEN AÇACAK"
Halk TV'ye konuşan Ali Koç, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikâyeye yelken açacak" ifadelerini kullandı.
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33 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST
Ferdi'nin sarı lacivertli takımlan olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bu sezon 33 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek, takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
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