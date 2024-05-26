Ali Koç'tan futbolcularla toplantı: 'Sahada derslerini verdik'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:48

Güncelleme: 26.05.2024 - 17:48

Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç dün futbolcularla bir araya geldi.

"SAHADA DERSLERİNİ VERDİK"

Sarı lacivertli futbolcularla konuşan Ali Koç, geçen hafta kazandıkları Galatasaray maçı hakkında "Şahsım ve bütün Fenerbahçeliler adına hepinizi kutluyorum. Yaşananlar, sahada gördüklerimiz falan tahammül edilecek gibi değildi. Biz de gidip sahada derslerini verdik." ifadelerini kullandı.

"KİMİN ŞAMPİYON OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ"

Başkan Koç, şampiyonluk mücadelesinde İstanbulspor ile oynayacakları maç için ise "Yarın ne olur bilmiyorum. Geçen hafta kimin şampiyon olduğunu gösterdiniz. Şampiyon olalım olmayalım... 99 puan, namağlup deplasman... Bir başkan, bir camia daha ne isteyebilir ki? Siz daha da fazlasını yapabilirsiniz. Ne olursa olsun yarın akşam Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun." diye konuştu.