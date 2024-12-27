Ali Koç'tan ligin ikinci yarısı öncesi mesaj: 'Adil bir rekabet ortamının...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de ikinci yarısı öncesi, "Önümüzdeki sezondan itibaren de çok daha eşit şartlarda bir futbol rekabet ortamı yaratalım" açıklamasında bulundu.

Ali Koç'tan ligin ikinci yarısı öncesi mesaj: 'Adil bir rekabet ortamının...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:24

Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona erdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligin ikinci yarısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'ye konuşan Ali Koç, "Sadece Fenerbahçe taraftarına değil, yeni yıl sağlıklı ve huzurlu olsun. Ülkemizin refahı, birlik ve beraberliğin, huzurun arttığı, insanların aileleriyle bol bol bakit geçirebildiği bir yıl olsun" dedi.

Süper Lig'in ikinci yarısıyla ilgili Ali Koç, "Sportif açıdan da adil bir rekabet ortamının sağlandığını hissetiğimiz bir ikinci yarı yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Ali Koç sözlerini şöyle tamamladı: 

"Önümüzdeki sezondan itibaren de çok daha eşit şartlarda bir futbol rekabet ortamı yaratalım isterim."


Etiketler: #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #Ali Koç

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