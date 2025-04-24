Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma: Mourinho ve takımla görüşecek!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ve futbolcularla görüşmek için Samandıra'ya gitti.
Süper Lig'de Kayserispor ile aldığı beraberlik sonrası Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan önemli bir hamle geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK maçı öncesi Samandıra'ya gitti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ali Koç'un, Samandıra'da teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcularla özel görüşme yapacağı belirtildi.
CUMARTESİ BÜYÜK GÜN
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın ardından camiaya da cumartesi günkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında seslenecek.
Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #jose mourinho
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