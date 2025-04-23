Samandıra'da Ali Koç - Mourinho zirvesi: Gelecek sezonun kararı verildi!

Fenerbahçe'de pazartesi günü gerçekleştirilen toplantının ardından li Koç ve yönetim kurulunun dün de Portekizli çalıştırıcıyla Samandıra'da bir araya geldiği belirtildi.

Samandıra'da Ali Koç - Mourinho zirvesi: Gelecek sezonun kararı verildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:23

Fenerbahçe'de Kayserispor beraberliği sonrası Ali Koç'un kongre kararı alacağı ve Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

Gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısında bu ihtimaller ortadan kaldırılırken dün de Jose Mourinho ile bir araya gelindiği aktarıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Samandıra'da yapılan görüşmede Jose Mourinho'ya kötü futbolun nedenleri soruldu ve kapsamlı bir rapor istendi.

Görüşmenin sonunda Jose Mourinho ile yola devam edileceği kesinleşirken, yönetimin yeni sezon kadro planlamasını Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda yapacağı aktarıldı.

Ayrıca Mourinho'ya Skriniar, Fred ve Talisca omurgası etrafında güçlü bir kadro sözü verildiği iddia edildi.


Etiketler: #Ali Koç #jose mourinho #fenerbahçe

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