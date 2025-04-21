Yönetim kuruluyla görüşme sona erdi: Ali Koç, divan toplantısını işaret etti!

Kaysersipor ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de olağan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili açıklamaları cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu'nda yapacağını yönetime bildirdi.

Yönetim kuruluyla görüşme sona erdi: Ali Koç, divan toplantısını işaret etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:01

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve bitime 6 hafta kala Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Öte yandan Fenerbahçe'de her pazartesi yapılan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi gerçekleştirilecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısı olsa da dünkü maçın ardından güncel gelişmeler de görüşüldü.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm değerlendirmeleri Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağı konuşmada açıklayacağını yönetime iletti.

Başkan Ali Koç, süreç hakkındaki açıklamalarını 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacak.


Etiketler: #Ali Koç #Divan Kurulu #fenerbahçe

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