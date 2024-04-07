Olympiakos maçı öncesi... Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan milli oyuncu Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Öte yandan sakatlığını tamamen atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalışmalara başladı.
OLYMPİAKOS'A HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 8 Nisan Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Başkanlık katı 6 bin metrekare, jakuzi, oda, oda, oda'
- Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
- YSK ablukaya alınıyor!
- 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'
- 'Hukukla darbe yapılıyor'
- Yeğin'den yanıt: Jakuzi çok değersiz kalacak
- Ali Yerlikaya'dan İsrail protestosuna ilişkin açıklama
- Akşener'e yakın isim aday oldu
- CHP'den o il için 'seçim iptali' başvurusu!
- 'Doğrudur, alana çıkmadım'