Ali Koç'tan Süper Kupa yanıtı! Erteleme olacak mı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında gündeme dair konuştu. Ali Koç, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesinin ertelenmesi için başvuru yapabileceklerini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:07
Ali Koç'tan Süper Kupa yanıtı! Erteleme olacak mı?
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Galatasaray ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynayacakları Süper Kupa maçı için erteleme başvurusu yapabileceklerini söyledi.

Ali Koç'un açıklaması şu şekilde:

"Bu turu geçersek, ülkemiz 9. sırayı garantileyebilir. Ülke menfaati için, rakibimiz de kabul ederse tarihin değişmesini konuştuk. Belli tarihler üzerine çalışıyoruz. İnşallah turu geçeriz. Turu geçtik özgüveni beni korkutuyor. Önce turu geçelim. UEFA Başkanı, perşembe günü maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı."


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